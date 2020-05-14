【新冠肺炎】民調：71%受訪美國人認為中國應因疫情而「受罰」

美國組織「共產主義受難者紀念基金會」（The Victims of Communism Memorial Fund）5月13日發布一項民調結果稱，大部分受訪美國人認為中國政府需對新冠肺炎（COVID-19）疫情的大流行負責。

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美國《聯邦黨人》（Federalist）網站報道，「共產主義受難者紀念基金會」和民調機構YouGov聯合展開調查，有1,382名美國成年人受訪。「共產主義受難者紀念基金會」4月曾刊文批評中國共產黨隱瞞疫情。

根據這次調查結果，69%受訪美國人認為中國政府要為疫情傳播負上「一部分」或「很大」責任。

調查還顯示，67%的美國受訪者認為中國在這場健康危機中是一個競爭對手或敵人，有43%的人因為新冠疫情對中國政府持負面看法；只有6%的人將中國視為盟友。

逾7成受訪者認為中國應「受罰」

有71%的人認為中國應該因疫情大流行而受到「懲罰」，具體來說，41%的人支持對中國進行某種形式的國際制裁，33%的人希望對中國商品徵收額外關税，有25%的人希望禁止中國官員入境美國，32%的人認為美國應該拒絕為中國持有的美國國債支付利息。

🚨New VOC-@YouGov Poll 🚨



Over two-thirds of Americans believe Chinese government “responsible” for the spread of the #coronavirus pandemic; 71% call for penalties. https://t.co/pqZqyts0R3 pic.twitter.com/v3BlPAmR0D — Victims of Communism (@VoCommunism) May 13, 2020

這個民調又稱，約一半（51%）的受訪者認為中國政府應對受疫情影響的國家給予賠償。

「共產主義受難者紀念基金會」執行總監史密斯（Marion Smith）表示，「我們感受到在疫情問題上對中國日益上升的懷疑，但直到此次調查才發現，大多數美國人直接指責中國政府的程度。」

中國方面則多次否認外界對其隱瞞疫情的指控﹛5月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方一直本着公開、透明、負責任態度，同世衛組織保持密切溝通合作，以實際行動支持世衛組織開展全球抗疫合作。

中方表示，支持在適當時候對各國疫情進行回顧、總結，以推進國際衛生合作，完善全球公共衛生治理，以便今後更好應對類似挑戰。