【新冠肺炎・疫情】全球逾30萬人病歿　巴西及墨西哥單日確診新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過443萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月15日上午11時32分，全球確診個案新增6,155‬‬宗，累計增至4,443,597宗。死亡人數新增427‬人，累計增至302,452人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、西班牙、意大利、巴西、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月15日上午11時32分，美國新增確診個案1,249‬‬‬個，累計增至1,417,777個，死亡個案新增85個，累計增至85,898個。痊癒個案為246,414個。美國已有約1,034萬人接受檢測。

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+ 3 + 2

巴西：衞生部5月14日公布新增844宗死亡個案，累計增至13,933宗。確診個案增加13,944宗，創單日新高，累計增至202,918 宗，數字超越法國成為全球第六多國家。

墨西哥：該國14日是錄得單日新增確診個案最多的一天，達2,409個，令累計個案增至42,595個。這是當地首次單日錄得超過2,000宗個案。惟以幅度來說是6%，並非最大單日增幅。該國死亡個案新增257個，累計增至4,477個。

俄羅斯：該國5月14日公布，過去24小時新增9,974宗確診個案，12天以來首次低於1萬宗，累計增至252,245宗，是全球第二多病例的國家；當地截至13日，連續11天新增確診數目破萬。過去24小時死亡個案新增93宗，累計2,305宗。

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+ 3 + 2

意大利：民防部5月14日公布新增262宗死亡個案，累計增至31,368宗。確診病例新增992宗，累計增至223,096宗。

西班牙：衞生部5月14日公布，過去24小時新增217宗死亡個案，自5月8日以來首次單日有逾200人病歿，累計增至27,321個。新增849個確診個案，累計增至229,540個。

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+ 4 + 3 + 2

法國：衞生部5月14日公布新增351宗死亡個案，累計增至27,425宗。留醫深切治療部人數減少129人至2,299人。確診病例新增622宗，累計增至141,356宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月14日公布數據顯示，新增933宗確診個案，累計172,239宗。死亡個案新增89宗，累計7,723宗。

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+ 6 + 5 + 4

印度：聯邦衞生部5月14日公布，該國過去24小時新增3,722宗確診個案，累計增至78,003宗。死亡個案新增134宗，累計2,549宗。康復人數累計26,235人。孟買市政部門說，印度最大的貧民聚居區塔拉維（Dharavi）貧民窟病例5月13日突破千宗，累計增至1,028宗，死亡個案40宗。

泰國：該國5月14日公布新增1宗確診個案，累計3,018宗。死亡個案未有增加，累計56宗。當地在5月13日沒有錄得任何染疫病例，是兩個多月來首次零確診，對上一次錄得零確診是3月9日。

新加坡：衛生部5月13日公布，初步統計當天新增675宗確診病例，累計為25,346宗，新增病例大部分是住在宿舍的外籍勞工，另有2人是新加坡公民及永久居民。當地累計死亡個案為21宗。

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+ 5 + 4 + 3

日本：日本放送協會5月14日報道，國內新增55宗確診個案，為連續4天降至100宗以下，其中10宗來自東京都，全國累計16,103宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,815宗。死亡個案新增18宗，累計709宗。

韓國：5月15日公布，過去1天新增27個確診病例，其中22宗屬社區感染，主因與首爾梨泰院夜店爆發集體感染有關，累計確診病例11,018個。該國14日沒有死亡病例，累計仍維持在260個。治癒並解除隔離病例增加59個，累計9,821個。