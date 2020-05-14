【新冠肺炎】新加坡再多752宗確診　疫情下家暴案增加22%

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球肆虐，新加坡5月14日再多752宗確診病例。但在疫情之下，當地還要面對另一社會問題，新加坡警方同日公布，自4月政府推出抗疫的「阻斷措施」（Circuit Breaker）以來，警方接獲的家暴案件上升22%。

在疫情期間，新加坡派出機械犬SPOT作出「社交距離大使」，提醒人們出行要保持距離（路透社）

新加坡政府在4月7日起推行抗疫「阻斷措施」，包括關閉大部分工作場所、學校、要求民眾留在家中等。

但是警方發現，在推出這些防疫措施後，家暴案有所上升，在4月7日至5月6日期間，警方共接獲476宗與家暴有關的案件，涉及傷人、刑事恐嚇、非法拘禁等，此數字較推行措施前的每月平均數（389宗）上升22%。

當地警方表示嚴正看待這些案件，並會對施暴者採取執法行動，同時政府會加強與社會服務機構的合作，協助受害者，就算家暴受害人沒有提出要求，警方也會在評估後把風險較高的個案轉介到社會服務機構，以確保當事人獲得協助。

在疫情肆虐下，新加坡在4月底已宣布會把抗疫「阻斷措施」延長至6月1日。截至5月14日，當地累計確診個案為26,098宗，5月14日新增的752宗病例，大部分是居住在宿舍的外籍勞工，另有2人是新加坡公民或永久居民。

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