【新冠肺炎】意大利法國兒童罕有炎症病例急增　美國公布診斷指引

《刺針》（The Lancet）5月13日刊出的報告指出，繼美國、英國和西班牙發現兒童出現罕有炎症病例急增後，意大利北部和法國也有同樣的情況。美國疾病控制和預防中心5月14日發出指引，協助醫生診斷。

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「可能與COVID-19有關的小兒多系統發炎症候群」（Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19）和中毒性休克綜合症以及川崎病有共同症狀，包括發燒、出疹和淋巴腫脹，病情嚴重的患者有心臟發炎的症狀。

根據《刺針》刊出的報告，2月18日至4月20日期間，意大利貝爾加莫（Bergamo）一間醫院接收10名患有上述症候群的兒童，其中3名患者確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。過去五年，醫院只接收過19名川崎病患者。

報告指，相比起過往的川崎病患者，今次的炎症患者年紀較大，疫情較嚴重，當中有六成患者出現心臟併發症，一半有中毒休克的症狀。

法國研究員則指，4月27日至5月7日期間，有17名出現類似川崎病的炎症患者留醫巴黎一間醫院。醫院一般平均每兩周遇到一宗同類病例。

美國疾病控制和預防中心表示，截至5月12日，紐約州衛生部已經發現有102名炎症患者，大部份對SARS-CoV-2感染呈陽性反應或帶有病毒抗體。紐約州和紐約市繼續收到疑似患者。

中心發出診斷指引，指患者須為21歲以下，出現發燒和發炎跡象，病情嚴重且需要住院，並且有多個器官出現損害，例如心臟、腎臟、血管、腸道、皮膚和神經。要確診為有關症候群，醫生應該排除其他合理診斷。患者也應該對新冠病毒呈陽性反應，或帶有抗體。