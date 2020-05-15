【新冠肺炎】美國CDC發健康警示　籲醫生報告兒童炎症疑似病例

美國疾病控制和預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention）5月14日向醫生發出健康警示，呼籲醫生在治療兒童時，留意一種與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關、罕見並有可能致命的疾病，並向政府方面報告。

CDC建議醫療服務提供者如果曾治療或正治療的21歲以下病人，而他或她出現兒童多系統炎性綜合症（pediatric multisystem inflammatory syndrome，MIS-C）的徵狀，應該向本地、州或地區的衛生部門報告有關可疑病例。

CDC就醫生診斷提供指引，可被診斷為MIS-C準則包括：發燒至少24小時且體溫高於攝氏38度、體內有炎症跡象，以及因至少兩個器官（心、腎及肺）出現問題入院。另一個可將有關問題診斷為MIS-C的準則，是通過新冠病毒測試或通過追蹤患者是否曾因與帶有病毒的人接觸而暴露在病源中。

美國最少有19個州及華盛頓特區出現MIS-C的個案，包括新澤西州（New Jersey）、加州、康涅狄格州（Connecticut）、喬治亞州（Georgia）、肯塔基州（Kentucky）、俄亥俄州（Ohio）。紐約州至少出現110個個案，當中3名病人死亡。