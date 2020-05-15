新冠病毒侵全球最大難民定居點　孟加拉營內首個羅興亞人確診個案

孟加拉地方衛生官員5月14日表示，該國難民營區內出現第一個羅興亞人確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案。合計2名難民接受隔離。世界衛生組織（WHO）稍後指出其中一個病例是羅興亞人，另一個是當地人。

衛生專家及人道組織已警告過，孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）地區難民營內人口密集，肥皂以及清潔食水供應不足，導致人們得在指定地點輪候物資及食物等，以維持社交距離。

羅興亞人是在緬甸受迫害的穆斯林少數族裔，逾2年前為逃避緬甸軍方攻擊，輾轉逃難到鄰國孟加拉，在科克斯巴扎爾區搭起帳篷與竹棚入住。難民營區內容納近100萬人。

地方衛生官員起初表示，已有2名難民接受隔離。世界衛生組織（WHO）稍後表示，其中一個病例是羅興亞人，另一例是當地人，住在營地附近，目前在區內的診所接受治療。當地已有快速調查小組在跟進2個個案，追蹤曾與患者接觸的人，讓他們接受測試及隔離。

科克斯巴扎爾附近地區4月初出現病例後，當地已實行完全的封閉措施，此區有340萬人口，包括難民。

想看更多羅興亞難民的照片，請點擊放大觀看：

曾經到訪難民營區的美國國際宗教自由委員會（United States Commission on International Religious Freedom，USCIRF）無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）表示，病毒入侵當地是遲早的事。他說：「難民營是難以想像的擠逼，不幸地，新冠病毒很快會傳遍此地。」

有在當地進行人道工作的救助兒童會（Save the Children），其孟加拉健康總監賈漢（Shamim Jahan）在一份聲明中指出，科克斯巴扎爾非常可能出現數以千計的染疫死亡個案。