【新冠肺炎】美國人疫情中表現更慷慨　服務業職工小費進帳變多

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球多個地方肆虐，導致低收入人士的生活更受壓。美國清潔工人薩拉戈薩（José Zaragoza）為客戶清理完住宅後吃驚的發現，他的Venmo帳戶收到100美元的小費。

何塞說，自己當時的反應是，「我像是跟他說：『你弄錯了——你輸入多一個零』。」但客戶對他說給他一個大貼士，「幫你和你的家庭渡過這些艱難時刻。」

不只何塞，在美國各地都有人們多給小費的事。德州奧斯丁的一家餐館在4月30日重新營業後，發現一個客人留下了1,300美元的小費，還留了一個字條寫着：「歡迎回來。」

英國廣播公司（BBC）引述美國網上買菜送貨上門服務Instacart說，顧客給的小費總額增加99%，這讓從事送貨上門服務業人員的小費收入翻了一番。Instacart還說，顧客或為確保有人接單多給小費，但有些個案顯然是出於利他主義。有些人向陌生人付出大額貼士，這是不問回報的。

新冠疫情席捲全球，令低收入人群收入減少，生活雪上加霜，但危機激發人類積極的能量，在悄然傳遞中。圖為2020年3月20日，一名清潔工在美國加州三藩市唐人街打掃衛生。（新華社）

BBC引述哈佛商學院、行為經濟學教授諾頓（Michael Norton）分析說，雖然有一種對人類憤世嫉俗看法是，人是自私以及自我利益為中心的，人當然可以是這樣，但人類亦可以非常大方。

他說，在危機和緊急情況下，人們會以為人會變得最自私，有時也可能「促使人們變得更加慷慨」。這是被稱為「普及互惠」的現象，這意味即使自己沒有明顯直接獲益，人們也為他人付出。

BBC引述來自美國服務行業小費網站（serviceindustry.tips）的格里高利女士（Ms. Gregory）表示：「我認為這（疫情）將影響將來在美國付小費的方式——我希望我們最終能有一個更加公平的情況，人們可以賺取足夠生活的工資，小費不是構成你的主要收入。」