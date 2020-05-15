【中美角力】美國商務部擬修改出口規則　阻止晶片商向華為供貨

路透社報道，美國政府在5月15日採取行動，正在修訂出口規則，準備阻止全球晶片商向中國電訊設備製造商華為供貨，此舉將進一步加劇中美之間的緊張關係。

美國商務部5月15日發表的聲明稱，工業和安全局（BIS）當天宣布計劃，會限制華為使用美國技術和軟件來在海外設計和製造半導體的能力，以保護美國國家安全。聲明又提到，要阻止華為破壞美國出口管制的努力。

美國商務部準備再推出針對華為的新政策（美聯社）

聲明引述美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，美方一定要修改遭華為與海思半導體（HiSilicon，華為旗下公司）利用的規則，避免美國科技遭用於違背美國國家安全和外交利益的惡意活動。

台積電預計同受影響

路透社報道稱，美國商務部正在修訂一項出口規定針對華為，報道稱，此舉不單會打擊華為，也會打擊台積電公司，因為台積電本來供貨給華為旗下的海思半導體（HiSilicon）。

台積電目前未有回應事件，該公司5月15日剛宣布在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。

美國商務部5月15日也宣布把華為的臨時通用許可（Temporary General License）有效期再延長90天，推遲至2020年8月13日，但提到這是「預計最後一次」（Expected final）。

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