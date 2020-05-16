【新冠肺炎】世衛：正研究兒童罕有炎症與新冠病毒是否有關

歐美國家持續在兒童身上發現一種疑與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關的罕有炎症。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月15日指出，有報告初步假設兩者可能有關聯，呼籲全球醫生保持警惕。

新冠肺炎：歐美國家持續在兒童身上發現一種疑與新型冠狀病毒肺炎有關的罕有炎症。圖為紐約一班在玩耍的孩子。（Reuters）

譚德塞指出，有報告初步假設兩者可能有關聯，但某些患上罕有炎症的孩子，其新冠肺炎測試卻呈陰性，因此世衛仍未清楚兩者是否有關。

譚德塞表示，世衛正研究新型冠狀病毒與這種炎症是否有聯繫，並會有系統地收集更多信息。他同時呼籲全球所有醫生與衛生組織保持警惕，並更好地了這種炎症。

美國疾病控制和預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention）5月14日向醫生發出健康警示，呼籲醫生在治療兒童時，留意這種炎症。

「可能與COVID-19有關的小兒多系統發炎症候群」（Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19）和中毒性休克綜合症以及川崎病有共同症狀，包括發燒、出疹和淋巴腫脹，病情嚴重的患者有心臟發炎的症狀。