【新冠肺炎】美國報告：世衛排除台灣損害全球衛生

美國美中經濟與安全評估委員會5月12日發表報告，指出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，世界衛生組織（World Health Organization）因為北京的壓力而排除台灣，損害全球衛生。眾議院外交委員會同日發聲明支持台灣參與世界衛生大會。

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委員會發表題為《北京的致命遊戲：疫情期間將台灣排除在世衛之外的後果》的報告。報告指出，北京透過施壓和利用在世衛內部影響力，將台灣排除在世衛之外。面對台灣試圖交流疫情資訊和分享防疫經驗，世衛官員也一貫地置之不理。

報告強調，世衛排除台灣也嚴重阻礙世衛會員國在疫情初期獲得即時和正確指引。如果世衛1月初允許台灣衛生專家分享疫情資訊和最佳抗疫方式，世界各國政府就能夠有更完整資訊，用作制定公共衛生政策，全球也能更快採取更有效應對方式，對抗疫情。

報告表示，世衛抑制台灣分享資訊，並延遲發布防疫指引，損害世衛會員國國家安全。「因為上述過失而喪失的生命，悲痛地提醒我們，世衛因為政治因素排除擁有世界數一數二醫療保健和疾病預防體系的台灣，是如何損害全球衛生。」

眾議院外交委員會發聲明支持台灣參與世界衛生大會。委員會轉發《紐約時報》的報道指出，中國政府近期對待新西蘭和澳洲的方式，更加暴露出北京做為惡霸（bully）的真面目。委員會強調：「我們與我們的盟友站在一起，並支持台灣參加世衛。」