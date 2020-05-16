美媒：白宮準備同意恢復資助世衛　撥款水平與中國看齊

美國電視節目《塔克・卡爾森今晚》（Tucker Carlson Tonight）5月16稱取得一份草擬的信件，內容顯示美國接近恢復對世界衛生組織（WHO）部分資助的邊緣。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月14日於白宮宣布，指示華府團隊暫停向世衛撥款，稱對方處理疫情不力，導致疫情在全球多處爆發。

美國霍士新聞網絡《塔克・卡爾森今晚》節目獨家取得一份5頁信件草稿，內文稱政府「將同意支付中國繳納的分攤會費」。美國一名高級官員向節目確認，特朗普已同意信件草稿內所寫的計劃。

信件草稿寫道：「儘管（它）有其缺點，但我相信世衛組織仍然具有巨大的潛力，並希望看到世衞組織發揮這種潛力，尤其是現時發生的這個全球危機中。」霍士新聞網絡在報道中指出，這看來是特朗普的說話方式。

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信中寫道：「這是為什麼我已決定美國將繼續是世衛的夥伴，以及與組織合作……。」文中亦提及中國：「中國欠了全世界很多，而它可以從支付應付的份額開始。」

美國之前向世衛每年支付約4億美元，如華府在這方面與中國看齊，新的資助金額會是現時金額約十分之一。信中補充說：「如中國加大對世衛的撥款，我們會考慮（金額）有相稱的增長。

信件草稿亦有指出世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）的不是，稱「世衛以及組織總幹事得在公共衛生決策以及參與世衛會議方面，跟政治壓力隔絕」。它並呼籲對「病毒的來源以及世衛在COVID-19的應對進行全面獨立的評估。」