NASA月底載人升空任務　Tesla Model X成為太空人接駁專車

美國太空總署（NASA）與私人企業太空探索科技公司（SpaceX）合作的首個載人航天任務將在5月27日上演，NASA在5月14日公布，電動車公司特斯拉（Tesla）也會有份參與，屆時兩位太空人將乘坐Tesla Model X前往發射現場。Tesla與Space X同為富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的公司。

圖為美國太空人本肯（Bob Behnken，左）與赫爾利（Doug Hurley，右），他們將在5月27日升空（SpaceX網站）

NASA署長布列登斯廷（Jim Bridenstine）在Twitter發文稱，Tesla Model X將接載太空人本肯（Bob Behnken）與赫爾利（Doug Hurley）前往任務「Demo-2」的發射現場，並在帖文內公開多張「專車」的照片。

🔻Tesla Model X作為NASA官方接駁專車🔻

這次在5月27日展開的任務將是Space X首次的載人飛行任務，也是自2011年7月以來首次在美國本土發射的載人太空飛行任務，屆時兩位太空人會乘坐Space X的載人「龍飛船」（Crew Dragon），隨「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭升空前往國際太空站。兩名太空人之後會在太空站展開長達約110天的任務。

自美國太空總署2011年最後一次發射太空穿梭機後，美國太空人只能搭乘俄羅斯的飛船往返太空站。美國為改變這一局面，近年太空總署大力支持商用太空交通的發展。