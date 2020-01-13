17歲高中生NASA實習3日已發現新行星　大地球7倍命名TOI 1338 b

美國一名17歲高中生，去年暑期前往美國太空總署（NASA）實習，沒想到上班才三天，就獲得了畢生難忘的經驗，發現了一顆全新行星，並在今年聯同科學家一起發表有關發現。

這名來自紐約的17歲高中生名為沃夫·庫基爾（Wolf Cukier），2019年暑期在NASA的馬里蘭州戈達德太空飛行中心實習，專門負責查看「凌日系外行星勘探衞星」（The Transiting Exoplanet Survey Satellite，簡稱TESS）拍下的照片，檢查星體的亮度變化。

而實習才第三天，庫基爾就發現異常，並最終證實是發現一個全新行星，而且是TESS發現的首個環聯星運轉行星（circumbinary planet），即是同時環繞兩顆恆星運轉的行星。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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但儘管庫基爾發現新行星，新星卻不會以他命名，而是依照規定，凡由TESS發現的行星皆按照TOI編號，命名為「TOI 1338 b」。不過《Inside Edition》報道，庫基爾的家人另有想法，希望可以將行星命名為「Wolf-topia」。

「TOI 1338 b」大小介乎於土星和海王星之間，大約是地球7倍大，位於距離我們1300光年外的繪架座，兩顆恆星每15天繞對方運行一周，其中一顆比我們的太陽大10%，另一個的質量則只有太陽的三分之一。

這項發現已在上周夏威夷舉行的第235屆美國天文學會會議上發表，庫基爾也與戈達德太空中心、聖地亞哥州立大學、芝加哥大學及其他機構的科學家共列論文作者。

發現新行星的17歲高中生Wolf Cukier（影片截圖：YouTube@Strahan Sara and Keke）

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