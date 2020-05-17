【新冠肺炎】紐約州陸續解封　州長科莫警告感染數字或上升

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續放緩，紐約州正逐步解封。不過州長科莫（Andrew Cuomo）警告，重啟經濟活動或會令感染數字上升，呼籲民眾警覺。

新型冠狀病毒肺炎：紐約州州長科莫表示重啟經濟活動或令感染數字上升，呼籲警覺。圖攝於5月9日，他召開有關最新疫情的記者會。（AP）

紐約州州長科莫5月16日在記者會上表示，州內5個區域將獲優先放寬限制，但他預計隨經濟活動增加確診人數將會增加，科莫重申不希望病例激增。

科莫表示他理解隨着天氣轉暖，會有更多的居民希望出門，他敦促人們應繼續遵守社交疏離措施，並在外出時戴口罩。

他又指出，若當地疫情持續好轉，他將容許部分賽事，包括職棒、賽車等重開，但表示開始時只能閉門作賽。

科莫同時宣布，州內兩個疫情一度較嚴重的縣城，居民可恢復前往醫院，接受新冠肺炎以外的其他外科手術及門診服務。在疫情爆發期間，州內部分指定醫院基本只能接收新冠肺炎病人。

截至5月16日，紐約州新增確診病例2,920宗，累計確診人數35.6萬；新增死亡人數148人，累計死亡人數27,574人。

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