英媒：美國推演2030年海戰不敵中國　葛來儀稱台或致中美發生核戰

英國媒體5月16日報道，根據美國國防部一系列「令人大開眼界的」的沙盤推演，美國會在海戰中被中國擊敗，並且要很艱難才能阻止中國大陸入侵台灣。

英國《泰晤士報》（The Times）16日報道引述美國國防部消息人士指，美國曾進行一些模擬衝突的推演，結果顯示美軍會被中國擊敗。其中一次模擬推演是在2030年中美發生衝突，屆時現代化的中國海軍會運用大量新型的攻擊潛艇、航空母艦和驅逐艦。

分析亦發現，中國累積的中程彈道導彈已可以造出令美國印太司令部地區內每個美軍基地和美國航空母艦戰鬥群在壓倒性的攻擊變得脆弱。擁有多架B-2和B-52戰略轟炸機的美軍關島（Guam）基地現時被認為完全處於危險之中。

一名國防部消息人士指，中國擁有長距離反艦彈道導彈及高超音速（超過音速的5倍）導彈，意味着美國航空母艦群不能在「不承受資金損失」的情況下於戰爭中對抗中國的軍力。

這個被其中一名消息人士形容是「大開眼界」的沙盤推演的結論，得到美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）最新分析的支持。

葛來儀說：「所有在看中國2030年的威脅的模擬都顯示，以及那些已做過的推演，例如假設中國大陸入侵台灣，全都是以美國輸給中國告終。台灣是最易燃的議題，因它或會升級成為中國與美國開戰，甚至是一場核戰」。