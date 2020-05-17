【新冠肺炎】日本調查發現醫生裝備不足　有人一直「重用」口罩

日本全國醫師協會5月16日發表調查報告，指在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）下醫療系統備受壓力，防護裝備嚴重不足，口罩需重用多次。有70%醫生批評日本政府處理疫情不力。

新型冠狀病毒肺炎：圖為5月4日日本川崎市一間醫院，穿着整套防護裝備的醫護人員在工作。（Reuters）

日本全國醫師協會透過網上調查，訪問172名醫生，當中四分之三在前線工作。85%的醫生表示個人防護裝備不足，有超過三成醫生稱曾有重用口罩經驗。有醫生更指出他需要一直重用N95口罩，直至口罩繩斷掉為止。

與外科口罩相同，N95口罩雖有更高防護能力但同樣用完即棄，重覆使用會增加自身感染風險。有71%受訪醫生擔心設備不足，會增加醫院內感染風險。

報告亦指出有45%的醫生未有獲得抗疫津貼，他們只繼續領一般薪水，持續在高壓及高危環境下工作。

有70%受訪醫生批評日本政府在處理疫情上不力，日本政府暫時未對報告作出回應。

不包括郵輪鑽石公主號，至5月16日，日本新增34宗確診病例，累積感染人數至1.6萬人。死亡人數增加12人，累積死亡人數達725人。

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