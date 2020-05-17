【新冠肺炎】泰國民航局：延長國際航班「禁飛令」至7月1日

泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand，CAAT）稱，根據4月27日當局宣布所有禁止所有國際航班進出的公告，當局發出日期為5月16日的新公告，禁令期限將由香港時間6月2日凌晨1時，延至7月1日凌晨1時。

泰國民航局5月16日發出公告指，延長所有國際航班的「禁飛令」至6月30日。（泰國民航局網頁截圖）

公告指出，所有已發出、在這段期間的航班許可將取消。

泰國近日已將香港剔出「疫區」名單。《皇家公報》5月15日公布，自5月16日起，將中國內地、韓國、香港和澳門剔出「危險疾病地區」的名單。

根據泰國規定，來自「危險疾病地區」人士，須於起飛前出示3天內發出的醫學健康證明，並購買健康保險。他們須同意安裝和使用手機監控應用程式。

泰國5月17日公布新增3宗確診個案，累計增至3,028宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,856人。

泰國的大型購物商場重開，不少消費者看來是需要以購物平復心情，一些商場出現排隊入場的人龍。以曼谷為例，有數百顧客在大型商場門外排隊，讓工作人員幫忙測試體溫，繼而走過消毒站，還要被拍照，才可入內閒逛。

↓↓↓想看更多泰國大型商場重開後的情形，請點擊放大觀看：