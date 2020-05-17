【新冠肺炎】韓國首爾梨泰院群組　第四代感染病例增至2個

韓國中央防疫對策本部5月17日公布，迄今與首爾梨泰院夜店相關的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）四代感染病例增至2個。

第一個四代感染病例是首爾看守所的一名現年28歲獄警，近期曾與朋友到過首爾一間卡拉ok，並到外地參加婚禮，之後再上班。他的朋友確診後，這名獄警13日出現疑似徵狀，15日確診。

第二個四代病例也是來自卡拉ok。冠岳區第46號個案患者去過卡拉ok後導致江西區第31號病例的病人受感染，江西區第31號病人的同事以及其女之後都確診。

↓↓↓韓國首爾梨泰院因為出現群聚感染個案，導致首爾夜總會、酒吧及舞池等被下令關閉。想看首爾及梨泰院的照片，請點擊放大觀看：

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中央防疫对策本部本部长鄭銀敬表示，考慮到平均潛伏期，梨泰院夜店訪客的潛伏期幾乎已過去，近期交叉感染病例增加。她指情況雖沒有像新天地教會一樣，發生大規模集體感染，但今後1周仍需要密切注視。

她還呼籲4月24日至5月6日到過梨泰院的夜店與酒吧的人避免外出，盡快接受檢測，在教育、宗教和室內體育設施、醫療機關工作的人須盡快接受測試。

韓國疾病管理本部5月17日公布，該國新增13宗確診病例，是自首爾梨泰院夜店爆發集體感染以來最少，累計增至11,050宗。同日沒有新增死亡病例，累計262宗。康復人數累計9,888人。

截至5月16日中午，首爾梨泰院夜店集體感染相關確診病例累計162宗。