加國空軍雪鳥飛行表演隊飛機墜毀　至少一死一重傷

加拿大皇家空軍雪鳥（Snowbirds）飛行表演隊一架飛機周日（17日）起飛後不久，於卑詩省（British Columbia）甘露市（Kamloops）附近墜毀，至少1人受傷送院。

網上片段顯示，兩架雪鳥飛機在甘露機場同時起飛，惟其中一架卻爬升後失控墜落，期間有人從機艙內彈出。

寓所在墜毀地點附近的男子欣兹（Kenny Hinds）事發後趕到現場，他表示，飛機撞入了民居，幾名居民拿起消防喉協助滅火，「飛機似乎落在前院，可能有機翼或其他東西穿過了屋頂。許多人趕到現場並嘗試入屋，因為大家都心急想知道屋內的人是否安全。」

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據悉雪鳥飛行表演隊原計劃從甘露市飛往基隆拿（Kelowna），向在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下受影響的國民及前線醫護致敬。加拿大國防部透過Twitter表示，現時尚未掌握所有情況，而首要任務是確定涉事人員的狀況；加拿大皇家空軍其後證實，意外導致雪鳥飛行隊員一死一重傷。

Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ — Victor Mario Kaisar (@supermario_47) May 17, 2020

（綜合報道）