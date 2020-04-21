加拿大槍擊案增至18死　案發地點多達16處

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）發生槍擊案，死者增至18人。加拿大皇家騎警隊4月20日表示，仍正調查事件，相信已找到所有案發地點，但不排除死者數字會增加。

加拿大槍擊案：4月20日，警方封鎖兇手在新斯科舍省，達特茅斯開的牙醫店進行調查。（Reuters）

加拿大4月18日深夜發生嚴重槍擊案，一名51歲牙醫沃特曼（Gabriel Wortman）冒警在多處開槍，造成最少18人死亡，其中包括一名皇家騎警。沃特曼後在與警方駁火期間被擊斃。

警方分散在16處地方調查，其中5處建築物被發現縱火焚毀。警方相信已找到所有案發地點，完成搜索後或會找到更多遇害者。

警方稱目前未知槍手犯案動機，但指槍手認識部份死者，相信槍手在殺害目標後，再隨機到其他地區犯案。

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總理杜魯多（Justin Trudeau）形容事件是悲劇，向遇難者表示哀悼及慰問傷者，並表示會在疫情緩和重開國會，盡快提出議案禁止攻擊型槍械銷售。

案發在當地時間18日晚，警方在接近深夜時分接報在小鎮波塔皮克（Portapique）發生槍擊事件，調查期間發現在同省其他地方陸續出現縱火、槍擊事件。警方最終在翌日11時左右截獲兇手，雙方駁火期間將其擊斃。