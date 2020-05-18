韓國光州事件40周年　保守派首度道歉

5月18日是韓國光州事件40周年紀念日，受害者遺屬與韓國民眾仍在要求政府公開真相。被指扭曲、貶低甚至否定光州事件價值的保守派「未來統合黨」亦有派代表出席紀念儀式，以「未來統合黨」國會代表朱豪英為代表。他與該黨國會議員17日罕見到光州祭拜受害者。朱豪英此前兩天亦發聲明，對政黨成員以往言論道歉。

韓國保守派仍譴責事件是有朝鮮在背後支持的共產主義者引發的叛亂。「未來統合黨」以往有成員指那些社運人士是「暴徒」，他們從不參與悼念活動。

包括劉承旼在內的「未來統合黨」部分黨員17日前往光州國立五一八民主墓園獻花，並特地到事件象徵人物尹祥源與朴奇順合葬的墓前祭拜。

劉承旼稱所屬政黨的前身「自由韓國黨」曾對五一八民主化運動的精神予以歪曲及抨擊。他對此感到遺憾及抱歉。

韓國總統文在寅自17日表示，光州事件是塑造今日韓國民主化運動原動力，主張在憲法內列入「五一八」精神條文。他又重申稱政府會盡力尋找光州事件的真相。他強調必須要找出下令向民眾使用武力以及屠殺平民的人，查明國家對民眾施暴的真相，以及軍方屠殺無辜平民並動用直升機對民眾開槍等。

共同民主黨第21屆國會光州及全南地區當選議員18人當天通過報道資料表示：「一旦開院將立即推進五一八相關8項法律的修訂，完成第20屆國會未能完成的課題。」他們共同提議的「五一八」相關法律包括擴大真相調查委員會的作用和權限、加強針對歪曲歷史的處罰，以及禁止破壞憲政秩序的罪犯安葬在國立墓地等。