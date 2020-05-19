【一分鐘看世界】世衛大會、「玩命」巴西、韓國光州40年

今天是5月19日星期二，天氣持續不穩的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情下的世衛大會

第73屆世衛大會在5月18日舉行，這次大會正值新型肺炎肆虐全球，因此會議如何就應對疫情取得共識，成為各國焦點。而台灣的抗疫工作受到世界多國認同時，大會能否容許參與備受注目，亦是對主持大會的印度的一次考驗。

至於與台灣一岸之隔的中國大陸，其初時應對疫情方式則一直受到質疑，中國國家主席習近平在會上沒有正面回應有關指控，只強調北京的抗疫措施有效。對於病毒的源頭，近60個國家計劃提出草案，要求世衛合作調查起源，而總幹事譚德塞則表示會盡快進行獨立檢討……（按此閱讀更多）

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巴西總統「勇者無懼」

巴西的新型肺炎確診人數升至全球第四，即使當地醫療系統警告接近飽和，民眾聚集消遣的情況依然出現，箇中原因與總統博爾索納羅輕視疫情有關。他更「身先士卒」無視社交距離，出席支持者集會，因此被外界認為他寧願著重經濟，其他問題都一概不理……（按此閱讀更多）

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疫情未解決

全球的新型肺炎疫情出現放緩，多個地方都開始放寬社交限制措施，可是民眾在「重獲自由」的背後，當局亦要防範病例回升的風險。其中在伊朗、法國及德國的疫情分別上升，而部分解封的美國則強調情況沒有明顯惡化……（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月20日，德黑蘭商場重開後，顧客在店內的情況。（Reuters）

光州事件40年

5月18日是韓國光州事件40年，總統文在寅表明要查出當年向民眾開槍的責任，並呼籲加害者坦白說出真相。而曾經否定有關事件價值的保守政黨則一改以往立場，向受害者致歉……（按此閱讀更多）

難民、囚犯 —— 疫情的最大受害者

新型肺炎疫情令大家關注各界的衛生情況，可是監獄的情況卻一直被忽略，中美洲國家薩爾瓦多的一次監獄暴動後，所推行的措施卻與防疫守則背道而馳。另一方面，疫情亦導致跨國人口流動停頓，移民就在轉眼間變成禁忌，排外情況接踵而來……（按此閱讀更多）

零社交距離：薩爾瓦多囚犯被迫半裸擠在一起，不少人戴着口罩（點圖放大瀏覽）：

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