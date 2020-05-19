【一分鐘看世界】世衛大會、「玩命」巴西、韓國光州40年

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今天是5月19日星期二，天氣持續不穩的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情下的世衛大會

第73屆世衛大會在5月18日舉行，這次大會正值新型肺炎肆虐全球，因此會議如何就應對疫情取得共識，成為各國焦點。而台灣的抗疫工作受到世界多國認同時，大會能否容許參與備受注目，亦是對主持大會的印度的一次考驗

至於與台灣一岸之隔的中國大陸，其初時應對疫情方式則一直受到質疑中國國家主席習近平在會上沒有正面回應有關指控，只強調北京的抗疫措施有效。對於病毒的源頭，近60個國家計劃提出草案，要求世衛合作調查起源，而總幹事譚德塞則表示會盡快進行獨立檢討……（按此閱讀更多

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巴西總統「勇者無懼」

巴西的新型肺炎確診人數升至全球第四，即使當地醫療系統警告接近飽和，民眾聚集消遣的情況依然出現，箇中原因與總統博爾索納羅輕視疫情有關。他更「身先士卒」無視社交距離，出席支持者集會，因此被外界認為他寧願著重經濟，其他問題都一概不理……（按此閱讀更多

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疫情未解決

全球的新型肺炎疫情出現放緩，多個地方都開始放寬社交限制措施，可是民眾在「重獲自由」的背後，當局亦要防範病例回升的風險。其中在伊朗法國及德國的疫情分別上升，而部分解封的美國則強調情況沒有明顯惡化……（按此閱讀更多

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月20日，德黑蘭商場重開後，顧客在店內的情況。（Reuters）

光州事件40年

5月18日是韓國光州事件40年，總統文在寅表明要查出當年向民眾開槍的責任，並呼籲加害者坦白說出真相。而曾經否定有關事件價值的保守政黨則一改以往立場，向受害者致歉……（按此閱讀更多

難民、囚犯 —— 疫情的最大受害者

新型肺炎疫情令大家關注各界的衛生情況，可是監獄的情況卻一直被忽略，中美洲國家薩爾瓦多的一次監獄暴動後，所推行的措施卻與防疫守則背道而馳。另一方面，疫情亦導致跨國人口流動停頓，移民就在轉眼間變成禁忌，排外情況接踵而來……（按此閱讀更多

零社交距離：薩爾瓦多囚犯被迫半裸擠在一起，不少人戴着口罩（點圖放大瀏覽）：

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