【新冠肺炎・措施】意大利恢復天主教活動　紐約市6月初重啟經濟

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

意大利：教宗方濟各（Pope Francis）5月18日宣布，梵蒂岡的聖伯多祿大教堂全面重新開放，意大利全國的天主教會則重新舉行公眾彌撒，為兩個月來首次，但信眾仍需遵守佩戴口罩、與他人相隔至少1.5米距離等嚴格規定。

政府5月16日通過法令，18日起民眾可在區內自由行動、區與區之間的旅行在6月3日開始解禁。來往意大利的國際旅行在6月3日開始恢復，來自歐盟其他國家的旅客入境後將毋須隔離。

該國已在18日實行有關措施，教堂、商店、咖啡店都已重開，這是睽違逾2個月後，所有民眾擺脫「封城」措施，開始重過正常生活。

美國：紐約市長白思豪（Bill de Blasio）5月18日表示，計劃在6月上旬啟動首階段重啟經濟計劃，准許建築地盤復工，零售店鋪亦會在有限制情況下重開。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）則指出，紐約州西部地區如水牛城等，符合放寬封鎖的條件，可以重啟經濟活動，區內醫院在首階段可恢復非緊急的手術，但公眾聚集活動如教會禮拜及體育比賽等仍不能進行。

德國：外長馬斯（Heiko Maas）5月18日表示，如果疫情繼續受控，將逐步取消旅遊禁令，計劃6月中取消歐盟內的旅行警告，並針對各個國家的具體情況向民眾提供旅行指引，包括合適的旅遊地點及當地防疫規定等。

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+ 3 + 2

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）稱政府想與教師與商會群體合作，協肋一些學生在6月1日復課。

印度：內政部5月17日宣布，因應新冠肺炎疫情，將全國封城措施延長兩周至5月31日，學校、購物中心和其他公共場所將維持關閉，不過病例數目較少的地區將可放寬有關規定。全國仍然禁止大型聚會，除了部分疫情高危地區，政府允許民眾參與其他活動。

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+ 6 + 5 + 4

西班牙：一名官員在5月18日表示，該國將對國際旅客重開邊境的目標定在6月底。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月16日表示，將尋求國會再延長全國緊急狀態令1個月至6月底，並期望是最後一次延長。當地的全國緊急狀態令3月24日起生效，預定5月24日屆滿。

當地政府公布自5月15日起所有入境旅客要隔離14天，期間只可因為購買日用品、求醫或在必須的時候外出，措施會生效至起碼5月24日。

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+ 2

泰國：泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand，CAAT）稱，根據4月27日當局宣布所有禁止所有國際航班進出的公告，當局發出日期為5月16日的新公告，禁令期限將由香港時間6月2日凌晨1時，延至7月1日凌晨1時。

俄羅斯：首都莫斯科5月15日開始為所有居民作免費的抗體檢測，測試會交由全市各地30間診所進行。市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指，每隔幾天會有7萬名市民收到檢測的邀請。在月底前該市可每日完成20萬次檢測。

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+ 3 + 2

日本：東京都知事小池百合子5月15日公布放寬緊急事態宣言的路線圖。放寛措施會分3階段進行，首先是重開博物館、美術館及圖書館等公共設施，然後是劇場等沒有發生群組感染的、難以形成包含「三密」因素的設施（「三密」即密閉、密集和密切接觸），最後是除了Live House及有陪客服務之外的餐飲店等設施。

放寛措施的7項大致標準包括單日新增感染人數低於20人、感染路徑不明者比例低於50%、單周確診者增幅有下降趨勢等等。

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