【新冠肺炎】紐約市計劃6月上旬首階段重啟經濟

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情呈緩和跡象，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周一（18日）表示，計劃在6月上旬啟動首階段重啟經濟計劃，准許建築地盤復工，零售店鋪亦會在有限制情況下重開。

紐約州為重啟經濟設下7大健康指標，其中包括醫院病床未使用率須維持最少30%，以及死亡與住院人數穩定回落；紐約市現符合當中3項指標，例如住院人數已14日呈現回落、醫院死亡數字連續14日呈下跌等，如要達到州政府重啟經濟的要求，紐約市仍要在減少新住院人數、增加醫院病床數目等方面作改善。白思豪說，相信紐約市能於6月上旬符合所有指標，並推出首階段重啟計劃。

截至周一，美國累計1,496,509宗確診個案，共89,874人不治；其中紐約市累計193,230確診宗，死亡人數20,720人。

另外，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指出，紐約州西部地區如水牛城等，符合放寬封鎖的條件，可以重啟經濟活動，區內醫院在首階段可恢復非緊急的手術，但公眾聚集活動如教會禮拜及體育比賽等仍不能進行；至於紐約上州的大部份地區亦將在本周稍後重啟經濟，但預料紐約市至少要再過數周才能放寬措施。

（綜合報道）