特朗普「性醜聞猛料」待爆？　暗網黑客REvil索逾3億威脅下周公開

美國暗網一直以來被視為相當神秘的存在，而其中一個黑客團體REvil更聲稱入侵了美國娛樂律師事務所Grubman Shire Meiselas & Sacks，取得大量的私人訊息，裏面更包含美國總統特朗普的醜聞，同時還揚言威脅如果律師事務所不支付這4200萬美元贖金，這些資料就會在下周被公布。

綜合外媒報道，這個名為REvil的犯罪集團（編按：上周）入侵了美國娛樂律師事務所Grubman Shire Meiselas & Sacks，並獲得了許多名人的資料，其中包含特朗普、Lady Gaga、麥當娜（Madonna）、Nicki Minaj、Bruce Springsteen、Mary J. Blige、Ella Mai，Christina Aguilera和Mariah Carey等人。

據悉，駭客使用勒索軟體進行攻擊，並將網路鎖住後要求受害者付費，才能拿回對系統跟文件的訪問權限。REvil在暗網上先是公開了Lady Gaga跟麥當娜的文件後稱，下一個將要發布的人將會是正在進行競選活動的特朗普，他們發現了很多關於他的負面情色緋聞。

REvil表示，對特朗普的選民來說，在這樣的文件被公開後，應該不會有人希望他成為總統，同時也訂下了一個星期的時間，要求高達4200萬美元贖金，來阻止該文件的發布。報道中指出，目前不清楚黑客向總統提供了哪些資訊，但該組織尚未有證據表明確實握有特朗普醜聞的文件。

（編按：美國媒體Page Six證實，特朗普從不是Grubman Shire Meiselas & Sacks的客戶，不論在他身為生意或是擔任總統時，所以黑客主張取得特朗普「黑材料」有可能是假的威脅，目的是對律師事務所施加更大壓力。美國聯邦調查局（FBI）已在調查事件，建議公司勿與黑客談判或支付贖金，否則會是違法。）

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