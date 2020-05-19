非洲萊索托首相塔巴內辭職　現任老婆涉殺老公原配

非洲國家萊索托（Lesotho）首相塔巴內（Thomas Thabane）5月19日宣布辭職。事件發生在他的執政聯盟11日終於破裂，以及塔巴內妻子梅塞婭（Maesaiah Thabane）涉嫌殺害塔巴內的前妻一案之後。他和梅塞婭都否認涉案。但他辭職後有可能為司法部門清除對他起訴的障礙。

現年80歲的他在19日的電視演說中指出：「你委派我從事的工作或許未完，但從一部偉大動作片中退下來、向公務生活與首相職務告別的時間終於來到。」

塔巴內的秘書稱，塔巴內18日已將辭職信交到國王萊齊耶三世（King Letsie III）手中，並在20日生效。

已是四面楚歌的塔巴內承諾會退休，1月中宣布有意辭職，但有一段時間沒說明何時坐言起行。他5月12日接受法國媒體訪問時表示，會在5月13日下台。然而有關決定來到本周才真正實行。外界預期他22日前下台，以便籌組新政府的工作開始。

塔巴內妻子梅塞婭在一度潛逃出國後，2月4日回國向警方自首。她涉嫌在2017年6月14日、塔巴內宣誓連任前2天，參與殺害他的已分開的妻子Lipolelo。

他與已跟他分開生活原配多年間一直為離婚的條件爭吵。Lipolelo想繼續享有身為第一夫人的福利，令當時已「登堂入室」的未婚妻梅塞婭為之生氣。

Lipolelo死後，塔巴內於同年8月與梅塞婭結婚。

梅塞婭已被控謀殺。塔巴內否認涉案。

《紐約時報》18日報道，調查人員稱有電話記錄顯示，首相與殺人的槍手有聯繫。