【新冠肺炎】共同社：日本背後支持美國　查證中國是否隱瞞疫情

一連兩天的世界衛生大會（WHA）5月19日閉幕，共同社當日引述外交消息報道，日本政府考慮在背後支持美國，查證中國是否隱瞞新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，以及世衛是否參與其中，但為避免觸怒中方，會避免高調對華批評。

新冠肺炎：共同社引述外交消息報道，日本政府考慮在背後支持美國，查證中國是否隱瞞新型冠狀病毒肺炎疫情。圖為3月1日東京一名戴上口罩的百貨公司員工。（AP）

報道引述政府外交消息人士指出，日本政府鑑於世界衛生大會，考慮在背後支持美國。消息人士預料美中對立將會激化，並稱日本會退後一步擁護美國。

對於被受美國批評的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom），消息人士稱日方會在表面上力爭溝通，同時希望通過掀起輿論進行牽制。

對於美國暗示甚至會退出世衛的對華強硬路線，共同社指日方考慮劃清界線，因為日本認為強硬態度可能會影響有望改善的日中關係，同時認為當前要將重心放在應對疫情上，而非打擊中國。

日本首相安倍晉三5月15日表明，贊成成立獨立機構驗證世衛在應對新冠肺炎疫情的手法。日本長官菅義偉19日在記者會上稱，對台灣未能以觀察員身份參加大會感到遺憾，並對世衛根據中國意向應對表示不快。