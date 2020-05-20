跟隨特朗普倡抗瘧疾藥治新冠肺炎　巴西總統：已為93歲母親留一盒

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，美國總統特朗普在疫情期間吹捧用抗瘧疾藥物對付新冠肺炎，並自稱已在服用羥氯喹（Hydroxychloroquine）來預防病毒，由於該藥物的療效未明，特朗普的言論一直引來爭議。但巴西則作出行動跟隨，當地除了簽發新指引，建議使用抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine）對付新冠肺炎，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）更表示已經給自己的老母親預留了一盒。

新冠疫情下，巴西總統博爾索納羅多次參加遊行反對州長及市長推行的居家隔離措施，支持民眾自由出行（AP）

路透社5月20日報道，關注到特朗普服藥的信息後，博爾索納羅表示，自己也為93歲的母親留了一盒抗瘧疾藥物氯喹，以備不時之需。報道稱，博爾索納羅在接受採訪時稱，巴西衛生部於周三發佈新的指導方針，擴大氯喹治療新型冠狀病毒的推薦使用量。

但英國廣播公司（BBC）報道，羥氯喹是一種療瘧疾的藥物，目前只有在疫情早期的部分研究中證明羥氯喹對治療新冠肺炎有用。另有部分試驗表明，羥氯喹可能會對特定人群產生一定副作用。

博爾索納羅在疫情期間的表現一直備受爭議，他主張放鬆居家隔離措施，減少對經濟損害。但在目前，巴西已成為拉丁美洲新冠疫情最嚴重的國家，確診病例數居全球第三位。

巴西衛生部公布的最新數據顯示，該國過去24小時內新增新冠肺炎確診病例17,408例，創下自疫情以來單日最大增幅，累計確診已達271,628例。此外，新增死亡病例1,179例，累計死亡17,971例。

美國有線新聞網絡（CNN）19日報道，美國總統特朗普表示，正在考慮對拉丁美洲尤其是巴西實施旅行禁令。