【新冠肺炎】巴西新軍人衛生部長　簽署新指引讓抗瘧疾藥物治肺炎

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巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月19日表示，新上任的衛生部長將簽署新指引，讓抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine）作為治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的藥物。

新型冠狀病毒肺炎：圖攝於5月18日，巴西馬瑙斯市一間醫院正治療新冠肺炎患者。巴西病例持續上升，床位即將爆滿。（AP）

博爾索納羅表示，衞生部將會發新指引，建議使用氯喹治療新冠肺炎。他又指自己常備這款藥物，給93歲母親在有需要時使用。

氯喹是抗瘧藥物的一種，與美國總統特朗普（Donald Trump）所推薦的羥氯喹（Hydroxychloroquine）屬同類藥物。兩者治療作用相同，導致心律不正的副作用亦相同，被指未被證實有治療新冠肺炎的效用。

新指引將由新上任的衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）簽署。帕祖洛是一名五星上將軍官，在15日接替腫瘤學家泰奇（Nelson Teich）出任衛生部長。

巴西疫情持續惡化，截至5月19日，再有1.7萬人確診感染，累計感染人數27.1萬人，超越英國成為全球第三多。死亡人數增加1,179人，累計17,971人死亡。

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