【韓國疫情】高三學生復課首日卻爆確診　75間高中緊急再停課

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球仍然肆虐，韓國安排全國高中三年級學生率先在5月20日復課，但卻再出現阻礙，當天上午仁川市有2名高三學生確診感染新冠病毒，結果仁川有66間高中要緊急再停課，讓學生回家。在安城市，另有9間高中在最後煞停復課安排。

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韓國政府推測該仁川市2名確診學生是在卡拉OK感染病毒，《中央日報》報道，他們曾在5月6日去過仁川市一間投幣卡拉OK，該卡拉OK已另外有5宗確診病例，包括一名曾去過梨泰院夜店的確診補習老師的學生。

梨泰院正是韓國出現第二波疫情的中心地，該處夜店爆發群體感染，之後又出現多代傳播，相關病例數目一升再升，截至5月20日有193宗。

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由於仁川學生出現新確診病例，仁川市教育廳表示，市內125間高中已有66間要求學生全部回家，市教育廳會與防疫當局商議是否讓這些學校的學生維持到校上課。政府也呼籲5月6日至5月19日曾到訪涉事卡啦OK建築物的學生接受檢測及暫時不要回校。

安城9間高中叫停復課

在京畿道安城市，當地新增一名28歲男確診者，安城市政府稱，由於尚未掌握確診者的完整移動路線，故此在5月19日晚上緊急叫停當地9間高中的復課安排，未來將視乎情況決定是否讓學生重新返校。

韓國政府本來打算在高中三年級學生5月20日復課後，再在5月27日起安排其餘班級陸續復課，但如今部分學校的復課計劃遇到阻礙。

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