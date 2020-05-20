【新冠肺炎】法匹拉韋治療效果成疑　共同社：臨床研究未顯示有效

共同社報道，由日本政府主導臨床研究工作的藥物法匹拉韋（Favipiravir，品牌名Avigan），似乎未能在治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）中顯示明確作用。

新型冠狀病毒肺炎：品牌藥名Avigan的正式名稱為法匹拉韋。此為攝於2014年10月的資料圖片（Reuters）

法匹拉韋是日本開發的一種抗病毒藥，過去因有名人表示在服用藥物後康復，備受社會關注。有早前研究亦指出藥物有一定治療效用，日本政府決定投放資源，進行研究並生產藥物，作為特效藥使用。

目前除由生產藥物的富山化學公司外，以藤田醫科大學為主的多個研究機構也正展開聯合臨床實驗，內容是以無症狀和輕症感染者為對象，改變法匹拉韋使用時期進行比較，期望能得出更準確數據。

但共同社引述多名相關人士報道，指在最近的臨床實驗中期報告中，病人體內病毒減少率沒有出現明確差異，未能充分顯示藥物對對抗病毒有明確效果。研究將繼續進行。

首相安倍晉三表示有意在5月內批准使用藥物治療新冠肺炎，有專家認為目前在未充分確認效果便推進使用是太早。另外法匹拉韋有致畸性的副作用，懷孕期間服藥會影響胎兒。

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