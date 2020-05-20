【日本疫情】4月遊客僅2900人次創新低　較去年同期劇減99.9%

日本觀光廳5月20日表示，估算4月訪問日本的外國遊客僅為2900人次，這是1964年開始統計以來的紀錄新低。日本經濟再生擔當大臣西村康稔表示，目前未準備推廣旅遊業。

圖為5月14日在日本橫濱，日本各地均受到疫情影響而遊客大減（美聯社）

共同社報道，4月遊客僅2900人次，不但較去年同期劇減99.9%，也是當地自統計以來，首次單月訪日遊客不足一萬人，另外，日本人出境也僅為3900人次，較去年同期減少99.8%。

報道稱，2019年4月中國大陸訪問日本的遊客數目為72.6萬人次，至2020年4月降至僅200人次，韓國遊客從2019年4月的56.6萬人次降至300人次，均是大幅減少。其他遊客還包括美國與台灣各300人次、越南200人次、印尼100人次等。

日本放送協會（NHK）報道，訪日的外國觀光客已經連續7個月減少，這次4月遊客人數較去年同期銳減99.9%，比率也高於3月的93%，創新紀錄。

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經濟大臣：未準備推廣旅遊業

在新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響之下，日本拒絕全球100個國家或地區的外國人士入境，且至今仍有8個地區尚在緊急狀態，包括東京、大阪、京都等，全國經濟大受打擊。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔5月20日表示，國家正向控制疫情的道路前進，目前未準備推廣旅遊業，他又稱，就算政府解除所有地區的緊急狀態，相信部分防疫限制措施仍會持續。