【新冠肺炎．措施】意大利所有機場6月重開　希臘恢復國際直航機

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

意大利：交通部長德米凱利（Paola De Micheli）5月20日宣布，國內所有機場會在6月3日起重開，並允許旅客在意大利機場跨地區及跨國過境。

教宗方濟各（Pope Francis）5月18日宣布，梵蒂岡的聖伯多祿大教堂全面重新開放，意大利全國的天主教會則重新舉行公眾彌撒，為兩個月來首次，但信眾仍需遵守佩戴口罩、與他人相隔至少1.5米距離等嚴格規定。

政府5月16日通過法令，18日起民眾可在區內自由行動、區與區之間的旅行在6月3日開始解禁。來往意大利的國際旅行在6月3日開始恢復，來自歐盟其他國家的旅客入境後將毋須隔離。

該國已在18日實行有關措施，教堂、商店、咖啡店都已重開，這是睽違逾2個月後，所有民眾擺脫「封城」措施，開始重過正常生活。

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希臘：總理米佐塔基斯宣（Kyriakos Mitsotakis）宣布，為重振受疫情重創的旅遊業，6月15日起是當地的旅遊季節，酒店屆時可以重開，7月1日將恢復到希臘的國際直航機，未來5個月會暫時下調交通增值稅，由原本的24%降至13%，以吸引外國遊客到當地消費。

西班牙：西班牙國會5月20日表決通過，支持再延長緊急狀態令兩周至6月7日，亦是當地自3月中以來，第5度延長緊急狀態。政府又下令所有6歲或以上人士，21日起在所有公共地方，包括在室內的公共場所未能與他人保持至少2米距離，要強制戴上口罩。

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日本：當地仍有8個都道府縣尚在緊急狀態，日本放送協會（NHK）報道，政府已展開最終協調，或會在5月21日解除大阪府、京都府和兵庫縣的緊急狀態，但至於東京首都圈方面，政府還要再根據疫情而慎重判斷。

韓國：當地學校5月20日起分階段復課，首批高中三年級學生首先復課。據教育部消息稱，高二、初三、小學一二年級、幼兒園5月27日復課；高一、初二、小學三四年級6月3日復課；初一、小學五六年級6月8日復課。

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美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月19日表示，州內首府奧爾巴尼（Albany）及周邊地區20日起解封。而在兩周試行計劃下，全州16家醫院將允許親友探望院內患者。5月25日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）期間，紐約州將准許最多10人的聚會，讓民眾參加儀式。

英國：劍橋大學5月19日宣布，受新冠肺炎影響，下學年將不會面對面授課，只會在網上授課，直至2021年夏季為止。但如果在符合社交距離要求的情況下，或會以小班教學模式授課。

首相約翰遜（Boris Johnson）則稱，政府想與教師與商會群體合作，協肋一些學生在6月1日復課。