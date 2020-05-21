【新冠肺炎】疫情對貧窮社區打擊更大　紐約將加強社區檢測

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）5月20日表示，指有調查顯示收入低社群較受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，感染率較高。

新型冠狀肺炎病毒：攝於5月16日，紐約重新開放公園，在草地劃圈讓民眾保持社交距離（Reuters）

科莫在5月20日的記者會上，表示在收集紐約市的檢測報告後，發現在低收入社區8000名居民的報告中，有27%的人有新冠病毒的抗體，較一般群組的19.9%為高，此意味病毒在低收入社區較流行，有更多人受感染然後產生抗體。

例如在紐約布朗克斯（Bronx）地區的貧窮社區莫里薩尼亞（Morrisania），居民抗體比率高達43%。當地亦是全州患者住院率最高的社區，高達81%。

科莫稱，在這些低收入社區主要都是少數族裔在居住，政府將增加這些社區的檢測數目，以防止疫情在低收入社區蔓延和爆發。

至20日紐約新增確診病例887宗，累積確診病例36.3萬宗。死亡人數增加168人，累計死亡人數28,816人。科莫表示紐約疫情正在放緩，住院數字持續下降，新增死亡人數亦已降至4月中時的約5分之1。

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