【新冠肺炎】巴西無視警告　正式批准抗瘧疾藥物治療病毒

巴西正式批准使用抗瘧疾藥物「氯喹」（Chloroquine）及「羥氯喹」（Hydroxychloroquine），用作治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），儘管未有證據支持藥物有確實療效。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月18日，里約熱內盧。殮葬員正把死去的患者放進棺木，抬送離開。（Reuters）

巴西新任衛生部長、陸軍軍官帕祖洛（Eduardo Pazuello）5月20日正式簽署新指引，批准使用抗瘧藥及抗生素「阿奇黴素」（Azithromycin）用作治療新冠肺炎患者。但患者或家屬必須簽署免責書，確認藥物可能引致潛在的副作用。

帕祖洛形容，巴西正處於戰爭狀態，如果連仗都不打就認輸，是一件恥辱。

在15日辭職的前衛生部長泰奇（Nelson Teich）等多名衛生專家，均反對使用氯喹或羥氯喹作為治療新冠肺炎藥物。世衛亦警告藥物可能帶來嚴重副作用，弊大於利。

氯喹及羥氯喹是廣泛使用在治療瘧疾，類風濕性關節炎等自體免疫疾病。儘管早期有報告指藥物對新冠肺炎起治療作用，但臨床實驗不夠全面，無法證實療效。藥物同時可能帶來心律不正常的嚴重副作用。

除巴西外，美國總統特朗普（Donald Trump）同樣推薦使用羥氯喹治療新冠肺炎，更稱自己定期服用作為「抗疫防線」預防感染。

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