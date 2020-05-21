【新冠肺炎】美媒評特朗普政府應對疫情失敗　令政界意見分歧更大

美國總統特朗普（Donald Trump）5月20日在白宮和阿肯色州及堪薩斯州州長會晤，同時召開記者會。特朗普談到政府抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時稱：「我們做得異常出色。」但美國政界人士並不這麼看。

特朗普5月20日在白宮內閣會議室，與阿肯色州州長及堪薩斯州州長會晤並發表講話。（AP）

美國邁阿密市長蓋爾伯（Dan Gelber）20日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示無助，「華府幾乎沒有通知我們任何（關於重啟經濟的）指導建議。」「美國疾病預防和控制中心（CDC）給了我們應該何時重啟經濟的建議——經濟下行兩周的時候。政府對於現在應該怎麼做，一直是緘默不語。他們沒有說，一旦疫情反彈，應該怎麼辦。」「他們也沒說過，在什麼情況下，我們應當再次考慮收緊經濟活動管制。」

特朗普競選對手、前副總統拜登（Joe Biden）5月20日在特拉華州家中舉行線上大選宣傳時，評價說：「為什麼有人會相信這個男人（特朗普）能夠令經濟起死回生？他認為自己是建築者，但他其實是碰到什麼、毀掉什麼的人。」

CNN 5月21日發表題為《特朗普的華府一敗塗地，戰勝大流行的疫情遙遙無期》的文章評論指，華府只說不做，默認的功能模式是將責任推到別人身上。華盛頓政府功能紊亂已經不是新聞，但在這場危機深種的疫情裏，華府仍然如此混亂令人震驚。3,000萬名因華府抗疫不力失業的美國人原本應該值得華府團結一致。

但危機拖延得愈久，黨派政見分歧愈重。大、小企業和失業工人如果尋求幫助，只能等候。