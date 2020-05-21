【新冠肺炎】韓國釜山航空7月復飛香港等國際航線

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情開始放緩，空中交通的需求逐漸增加，韓國廉航釜山航空（Air Busan）5月21日表示會在7月開始恢復包括香港在內的多條國際航線。

釜山航空的聲明提到，公司計劃在7月1日起復飛來往釜山至香港及澳門的航班，再逐步擴展至中國、日本及東南亞航線。另一間廉航首爾航空（Air Seoul）亦計劃在7月恢復國際航線。

其他廉航高層對於復飛持審慎態度，真航空（Jin Air）指現時未知各國會否放寬入境限制，因此現時未有重新投入服務的安排。

疫情放緩令乘坐飛機的需求上升，但乘客和機組人員全程戴口罩的場面則可能成為常態。（Reuters）

在大型航空公司方面，大韓航空（Korean Air）及韓亞航空（Asiana）準備從6月起恢飛來往華盛頓、多倫多、法蘭克福、新加坡及北京等地的航線。另外韓聯社18日引述航空業消息人士報道，航空公司決定繼續暫停向國際線乘客徵收燃油附加費，是連續三個月暫停有關措施。

而在歐洲方面，英國易捷航空（EastJet）計劃在6月15日開始恢復英國內陸及法國等22個歐洲機場班次，但會要求所有乘客及機組人員戴口罩，同時不會在機上提供食物。

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