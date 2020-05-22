【新冠肺炎・措施】美國醫護「以身試瘧」　包括特朗普所服羥氯喹

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

美國總統特朗普聲稱有服用羥氯喹預防新冠肺炎，在國內外引發批評聲浪。此前已有美國專家指出，特朗普是總統，或會有民眾受影響，仿效他服用抗瘧疾藥。圖為5月21日特朗普到訪密歇根州的福特車廠後，一名總統支持者在場等他經過。（Reuters）

美國：醫護人員已開始參與2種抗瘧藥的試驗，觀察它們能否預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒，其中包括美國總統特朗普（Donald Trump）自稱已在服用羥氯喹（Hydroxychloroquine）。

特朗普5月21日在Twitter發文，稱未來3天會在聯邦建築物及國家紀念區下半旗，哀悼在疫情中喪生的美國人。

日本：首相安倍晉三5月21日宣布，解除大阪府、京都府及兵庫縣近畿地區就新冠肺炎疫情而實施的緊急狀態令。當地目前尚在緊急狀態的地區包括東京、北海道、神奈川等。

意大利：交通部長德米凱利（Paola De Micheli）5月20日宣布，國內所有機場會在6月3日起重開，並允許旅客在意大利機場跨地區及跨國過境。

秘魯：國防部長馬爾托斯（Walter Martos）5月21日到確診病例總數位居全國第三的蘭巴耶克（Lambayeque）視察，期間表示，為進一步打擊疫情，政府會在24日全國緊急狀態結束後，考慮在部分地區繼續維持強制隔離政策，當中包括蘭巴耶克。

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+ 8 + 7 + 6

希臘：總理米佐塔基斯宣（Kyriakos Mitsotakis）宣布，為重振受疫情重創的旅遊業，6月15日起是當地的旅遊季節，酒店屆時可以重開，7月1日將恢復到希臘的國際直航機，未來5個月會暫時下調交通增值稅，由原本的24%降至13%，以吸引外國遊客到當地消費。

西班牙：西班牙國會5月20日表決通過，支持再延長緊急狀態令兩周至6月7日，亦是當地自3月中以來，第5度延長緊急狀態。政府又下令所有6歲或以上人士，21日起在所有公共地方，包括在室內的公共場所未能與他人保持至少2米距離，要強制戴上口罩。

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韓國：當地學校5月20日起分階段復課，首批高中三年級學生首先復課。據教育部消息稱，高二、初三、小學一二年級、幼兒園5月27日復課；高一、初二、小學三四年級6月3日復課；初一、小學五六年級6月8日復課。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月19日表示，州內首府奧爾巴尼（Albany）及周邊地區20日起解封。而在兩周試行計劃下，全州16家醫院將允許親友探望院內患者。5月25日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）期間，紐約州將准許最多10人的聚會，讓民眾參加儀式。

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+ 7 + 6 + 5

英國：劍橋大學5月19日宣布，受新冠肺炎影響，下學年將不會面對面授課，只會在網上授課，直至2021年夏季為止。但如果在符合社交距離要求的情況下，或會以小班教學模式授課。

首相約翰遜（Boris Johnson）則稱，政府想與教師與商會群體合作，協肋一些學生在6月1日復課。