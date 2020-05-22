【港版國安法】美國會議員擬提法案　制裁干預香港自治中方官員

美國共和、民主黨兩黨參議員5月21日表示，擬提出法案制裁在香港實施「國安法」的中國官員與實體（entities），並懲罰與有關實體做生意的銀行。

港版國安法：美國參議員5月21日表示，擬提出法案制裁在香港實施「國安法」的中國官員與實體。圖為2019年11月有香港示威者抗議時高舉美國國旗。（AP）

有關法案由共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）提出。

范霍倫在聲明中指出，北京的舉動完全違反《中英聯合聲明》，這項法案會致力懲罰剝奪香港自治的中國官員。

圖米則稱「中共是想消滅香港的自治及人民權利」，又形容北京日益增加的干預，可能會對其他在中國陰影下爭取自由的國家生畏。

美國國務院同日發聲明敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施《國安法》。總統特朗普就指出，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應。

全國政協及人大會議5月22日在北京開幕。根據全國人大會議議程，第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」，即「港版國安法」。