【港版國安法】特朗普：一旦成事美國會作出強烈反應

中美關係持續緊張，美國總統特朗普5月21日被問到對「港版國安法」即將出台的看法，表示一旦成事美國會作出強烈反應。

港版國安法：美國總統特朗普5月21日表示，若「港版國安法」成事，美國會作出強烈反應。圖為他當日朝記者們豎起大拇指。（Reuters）

特朗普當日在白宮被記者問到有關問題時表示：「我不知道這是甚麼，因為未有人知道。」他表示，若發生這種情況，美國會非常有力地作出反應，但他無詳細說明。

全國政協及人大會議5月22日在北京開幕。根據全國人大會議議程，第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」，即「港版國安法」。

《人民日報》隨後深夜發表評論，稱其為「維護國家安全的重要舉措」，「維護『一國兩制』的根本之策」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月6日曾表示，華府關注北京在人大會議前後，會否對香港採取進一步行動，削弱中國承諾給予港人的高度自治，所以會延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告。

特朗普2019年11月27日正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告。