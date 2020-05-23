【新冠肺炎・疫情】全球確診個案達521萬宗　巴西成第二大疫區

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過521萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月23日下午12時32分，全球確診個案新增2,666宗，累計個案增至5,213,483宗，死亡人數新增65‬人，累計增至338,225人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月23日下午12時32分，美國確診個案新增183‬‬‬宗，累計增至1,601,434個；死亡個案新增6宗，累計增至96,007個。痊癒個案為350,135個。美國已有13,398,624人接受檢測。

美國新冠肺炎疫情：圖為美高梅國際酒店集團代理首席行政總裁兼主席霍恩巴克爾。他5月20日身在拉斯維加斯的貝拉焦賭場，讓媒體記者拍照。美國賭場營運商都在期待政府解除封鎖措施，讓它們盡快開門賺錢。（AP）

中國：衛健委5月23日公布，22日全國本土、境外輸入均無新增確診病例，是疫情自2019年12月在武漢出現以來，首次單日「歸零」。

政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

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+ 2

俄羅斯：俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

該國5月22日最新數據顯示，俄羅斯過去24小時內新增8,894個新冠肺炎確診病例，累計確診個案326,448個；新增死亡病例150個，累計死亡病例3,249個。

英國：衛生大臣夏國賢5月21日表示，根據政府的抗體檢測數據，估計約17%的倫敦民眾有新冠病毒抗體，全國其他地區則有約5%民眾有新冠病毒抗體。《每日郵報》報道，若以此推算的話，即是倫敦約153萬人有抗體，在全國其他地區則是285萬人已擁有抗體。

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+ 8 + 7 + 6

巴西：衞生部5月22日公布新增1,001宗死亡個案，累計增至21,048宗。確診個案增加20,803宗，累計增至330,8907宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月22日公布新增2,960宗確診個案，累計增至62,527宗。死亡個案新增479宗，累計增至6,989宗。

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

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+ 2

意大利：民防部5月22日公布新增130宗死亡個案，累計增至32,616宗。確診個案增加652宗，累計增至228,658宗。

西班牙：衞生部5月22日公布新增1,787宗確診個案，累計增至234,824宗。死亡個案新增56宗，累計增至28,628宗。不過由於部份地區通報出現延誤，當日新增數字不能和前一日的數字直接比較。

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+ 7 + 6 + 5

伊朗：衞生部5月22日公布，該國新增2,311個確診病例，連續5天新增超2,000個，累計確診131,652個。當中包括重症人數達2,659，而痊癒人數為102,276。新增死亡病例51個，累計死亡達7,300個。

印尼：衞生部5月22日公布，該國新增634個確診病例，累計達20,796個。新增48例死亡病個，累計1,326個。另有5,057人痊癒。

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+ 3 + 2

印度：錄得確診個案最大單日增幅，升幅為5%。衞生和家庭福利部5月22日宣布，該國過去24小時新增6,000宗確診病例，再創單日新高，累計增至逾118,000宗。死亡病例累計3,853宗。

泰國：泰國5月22日沒有新增確診或死亡個案。確診和死亡個案分別維持於3,037宗和56宗。康復人數累計2,910人。

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+ 3 + 2

日本：日本國內5月22日新增25宗確診個案，累計增至16,543宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,255宗。死亡個案新增2宗，累計827宗。

韓國：中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。 5月22日公布，該國新增20宗確診病例，其中11個是社區感染，包括有關梨泰院夜店的病例在內，京畿道6宗，慶尚北道2宗，慶尚南道、首爾市和仁川市各1宗。另有9宗屬於境外輸入性病例。 韓國累計確診 11,142宗，死亡病例 264宗。