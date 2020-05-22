英國智庫模型預測：疫情導致經濟衰退　特朗普大選慘敗

英國智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）5月20日公布選舉模型預測，指出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟衰退，將導致特朗普在11月的美國總統大選中慘敗。他一向以「美國優先」以及搞好經濟來爭取選民支持，然而疫情導致國家經濟活動停擺，令他失去一張牌。

在牛津經濟研究院的大選模型預測中，特朗普將因為疫情而在11月舉行的大選中「歷史性挫敗」（historic defeat）。這個智庫在報告指出，經濟會是「特朗普將在11月迎來幾乎無法克服的障礙」。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

這一模型根據失業、可支配收入及通貨膨脹等因素對大選結果進行預測。結果顯示特朗普普選票得票率僅35%。如果真的這樣，這會是100年來尋求連任的美國總統在大選中表現最差的的一次。此外這跟疫情發生前模型預測結果有明顯對比。當時它預測特朗普會以55%的得票率成功連任。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，除1968年和1976年外，自1948年來牛津經濟研究院 的大選模型都能準確預測美國大選結果。

總部位於加拿大多倫多的AGF Investments的美國政策策略師瓦利耶（Greg Valliere）指出，傳統的預測模式在正常時期是有效的，但美國目前處於不正常時期。牛津經濟研究院也承認，他們的模型存在「固有的局限性」包括他們排除非經濟因素如候選人的政綱以及觀眾緣（likability） 。