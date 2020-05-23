特朗普力推抗瘧疾藥醫治新冠肺炎　多國大型研究結果：或有害無利

一份涵蓋六大洲、671間醫院，涉及近10萬名病人的研究報告於5月22日在英國醫學期刊《刺針》發表，指出美國總統特朗普（Donald Trump）不止一次「推介」的抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine），不單對治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）無效，還會增加死亡或者心律不正常的風險。

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這份在《刺針》（The Lancet）刊載的報告指出，學者以接近1.5萬名服用羥氯喹與氯喹（chloroquine）的患者，以及逾8.1萬名沒有服用它們的患者為對象進行研究。兩者相比之下，使用抗瘧疾藥物的病人，其死亡率達16%至24%，沒服用任何藥物的病人則只有9%左右。除此之外，服用羥氯喹和抗生素的患者中，有約8%的人出現心律不正常的問題。沒有服藥的患者，出現這個情況的只有0.3%。

研究人員在考慮到年齡、是否抽煙和不同健康狀況等因素後估計，使用氯喹和羥氯喹會讓患者的死亡率增加34%至45%。

美國波士頓布里格姆婦科醫院的心臟專家梅拉（Mandeep Mehra）是其中一名負責領導是次研究的學者。梅拉表示：「不但是沒有好處，而且我們還看到非常一致的有害的信號」。

美國總統特朗普曾數次在公開場合推薦使用羥氯喹治療新冠肺炎，更自稱正在服用它來預防新型冠狀病毒，但美國食品和藥物管理局（FDA）4月24日指出，除在醫院接受治療或臨床試驗外，不應使用羥氯喹，它會增加心律失常的風險。