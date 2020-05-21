抗瘧疾藥物能否對抗新冠病毒　英國展開試驗

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延之際，抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）受到關注，此因美國總統特朗普（Donald Trump）曾多番推薦此藥對抗新冠病毒，但另一邊廂，目前未有確切證據支持該藥物的療效。 英國廣播公司（BBC）報道，英國展開試驗以了解抗瘧疾藥物對抗新冠病毒的功效，參與者包括多間醫院的醫護人士，預計最快年底有結果。

美國總統特朗普自稱在服用羥氯喹（Hydroxychloroquine）來預防新冠病毒，引來爭議後，他改口稱將停止服用，圖為他5月20日在華盛頓見記者（美聯社）

報道稱，首批參與的醫護人士來自布萊頓與薩塞克斯大學醫院（Brighton and Sussex University Hospitals）及在牛津的約翰．拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital），他們都是有接觸新冠肺炎病患、目前未有感染病毒的人士，將獲發抗瘧疾藥物羥氯喹或安慰劑，以此測試抗瘧疾藥物的抗疫功效，測試為期3個月。

全球將有逾4萬人參與

報道稱，按照計劃，英國未來一共會有25個場所的人員參與此實驗，此外，在歐洲、非洲、亞洲與南美都會醫護人員參與，將有逾4萬人獲分發藥物或安慰劑，在亞洲，參與者會獲分派另一抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine）或安慰劑。

這次的研究有多國學者參與，除了英國外，也有來自泰國、越南、意大利、老撾、柬埔寨的學者。負責研究的學者之一、來自牛津大學的懷特（Nicholas White）表示，暫時仍未知道抗瘧疾藥物羥氯喹與氯喹在對抗新冠肺炎方面是有益還是有害，故此希望找到答案，參與者不會知道自己獲分發的是藥物還是安慰劑。