巴基斯坦空難至少90死　美女超模阿比德或已罹難

巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines，PIA）一架客機5月22日在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）墜毀。該國航空部長汗（Ghulam Sarwar Khan）其後證實，事件造成至少90人死亡。巴基斯坦超模阿比德（Zara Abid）在Instagram上超過11萬人追蹤，Twitter上有消息指她當時也在機上，有可能已罹難。

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航班編號為PK8303的客機當天下午1時10分從巴基斯坦拉合爾（Lahore）的阿拉馬・伊克巴爾國際機場（Allama Iqbal International Airport）起飛，前往卡拉奇的真納國際機場（Jinnah International Airport），但不幸在抵達目的地機場前墜毀，並撞毀至少5間房屋。事發時，機上共載有107人。

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英國《明星日報》（Daily Star）報道，阿比德可能當時也在機上，她的家人現在正拼命地試圖尋找她的下落。有網民在Twitter上稱：「時裝模特兒阿比德也在從拉合爾飛往卡拉奇、PIA的8303航班這部不幸的飛機上。她的兄弟已趕往事發地點，不過找不到她，他目前正在醫院內找她。」

儘管卡拉奇市長阿赫塔爾（Waseem Akhtar）說機上沒有倖存者，不過阿比德的某些粉絲聲稱她是倖存者之一。巴基斯坦民航局則指案中有2人倖存，未知部門所指的倖存者是否被撞住宅的居民。

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