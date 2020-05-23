美國斥中方阻撓復飛　要求4間中國航空公司交航班資料

美國5月22日指責中國政府阻撓美國的航空公司恢復前往中國的航班。美國政府同時下令4間中國航空公司向其提交航班飛行時間表。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

美國交通部（Transportation Department）正在試圖說服中國允許美國的航空公司恢復在中國的客運服務。交通部亦在本周較早時以不符合要求為由，短暫延遲幾架中國包機航班。

路透社報道，一則張貼在美國政府網站的指令顯示，交通部注意到，聯合航空公司（United Airlines）及達美航空公司（Delta Air Lines）想在6月恢復飛往中國的航班，與此同時，中國的航空公司於新冠肺炎（COVID-19）疫情期間已繼續營運飛往美國的航班。

指令亦指出，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空及它們的子公司必需在5月27日前提交時間表及其他航班資料。交通部警告，部門可能會發現中國航班「違反准據法或對公眾利益產生不利影響」。

交通部表示，已向中國多個部門抗議有關情況。交通部又指，一再反對中國未能讓美國航空公司完全行使他們的權利，以及剝奪美國航空公司權利，讓其不能在公平和平等基礎上與中國航空公司競爭。