77位諾貝爾獎得主聯署信　抗議美國政府取消對冠狀病毒研究撥款

在全球針對新冠肺炎（COVID-19）研究如火如荼之際，77位諾獎得主在5月22日聯名向美國致信，抗議美國國家衛生研究院（NIH）取消對美國一間研究機構的聯邦撥款。美國媒體報道，該機構本來正研究在中國的冠狀病毒。

蝙蝠冠狀病毒研究經費突然遭到美國政府取消，引發大批科學界人士不滿（新華社）

據美國全國公共廣播電台（NPR）5月22日報道，77位諾貝爾獎得主22日聯合上書美國國家衛生研究院（NIH），要求對美國研究機構「生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）」的一項聯邦撥款遭取消一事展開調查。這家研究機構一直致力於研究蝙蝠冠狀病毒。

77位諾貝爾獎得主一致認為，美國國家衛生研究院關於取消聯邦撥款決定的解釋「荒謬」。NIH先前表示，「生態健康聯盟」對流行病來源的調查不符合「預定目標和聯邦的優先需求」。

這項撥款原本已交給總部位於紐約的「生態健康聯盟」，該組織旨在研究動物病毒向人類蔓延的可能性。該組織與武漢的一家研究所開展合作。病毒學家和研究人員一致認為，病毒在自然界中進化，並從動物傳播到人類。

這封信不僅寄給NIH的負責人，也寄給美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）。信件最後呼籲「徹底審查導致決定終止資助的行為」，並主張「採取適當措施糾正在撤銷資助時可能犯下的不公正行為」。