【新冠肺炎】歧視亞裔加拿大人事件增多　杜魯多：不能接受

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）5月22日表示，亞裔加拿大人遭受歧視事件明顯增加，形容是「不能接受」（unacceptable）。

杜魯多在每日例行記者會上指出，「對亞裔加拿大人的種族歧視行為明顯增加」。他說：「過去幾周和幾個月來，有商店、建築物和雕像遭受破壞，有人受到言語辱罵和肢體暴力攻擊，這是無法接受的。加拿大無法容忍仇恨、暴力和歧視。」

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溫哥華唐人街一座中華文化中心最近被人用噴漆噴上含種族歧視的塗鴉。當地警方亦表示，疫情爆發以來，「反亞裔的仇恨事件和犯罪行為報案數目增加」。

溫哥華警方2020年初至今接獲20宗反亞裔攻擊報案，當中有15宗發生在4月。2019年一整年則只有12宗。

🔻溫哥華唐人街的石獅子遭人塗鴉寫上「COVID-19」、「CHINA」🔻