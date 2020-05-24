【港版國安法】美國智庫：局勢極度危險　中美或爆發戰爭

中國醖釀推出「港版國安法」，美國上下十分不滿，兩國緊張局勢進一步惡化。美國智庫有學者認為，中美或爆發戰爭。

中國全國人大會議5月22日在北京開幕。根據中國全國人大會議議程，第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」，即「港版國安法」。此舉引發了極大的關注。

《紐約時報》5月22日報道稱，中國對香港實施新的全面安全管控計劃，可能會對早已陷入困境的中美關係造成更大損害，並迫使美國總統特朗普（Donald Trump）做出一項艱難的決定——是否還要維持他自稱與中國國家主席習近平的友好關係。

報道指出，北京21日宣布的這項提議激起國會的憤怒，對中國官員和實體實施新制裁在兩黨都迅速獲得了更多支持。特朗普對香港的困境沒有太多興趣，並繼續希望執行與北京的貿易協議，因此這樣的制裁可能並非他想看到的。

奧巴馬（Barack Obama）政府時期的國家安全委員會亞洲高級主任、喬治城大學教授梅代羅斯 （Evan Medeiros）說：「北京的這一舉動將撕下『一國兩制』最後一層偽裝。這將加劇美中關係的危機。」

「在美國和中國的民族主義者將會熱鬧起來；感覺2020年愈來愈像1948年圍繞柏林爆發的首次冷戰危機，」麥艾文說，他推測美國和中國有可能相互實施制裁或其他懲罰措施。

美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）5月22日在Twitter上警吿稱，自40年前兩國關係正常化以來，這兩個太平洋大國正處於「最危險的時刻」。

他還說，雙方的分歧愈來愈多（香港是最近的一個），但雙方的關係沒有戰略依據，也沒有計劃減少摩擦。

美國《洛杉磯時報》5月22日報道稱，北京加強對香港控制的舉動迅速招致美國官員的譴責，他們在權衡新制裁的選擇，這是兩個超級大國之間正在醖釀的冷戰的最新升級。

報道稱，但目前還不清楚中國領導人是否會讓步。隨着兩國的民族主義情緒迅速高漲，世界上最大的經濟和軍事大國之間的關係似乎出現了危險的新轉折。布魯金斯學會（Brookings Institution）約翰·桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）總監李成說，「我們真的處在一個非常非常危險的時期，極度危險，可能發生衝突，我認為可能會爆發戰爭。」

不過報道也指出，分析人士說，中國官員可能需要6個月的時間來準備和批准一項有關香港的新的國家安全法，從而為外交創造了一個時間窗口。緊張局勢是否會進一步升級或降温，在很大程度上取決於特朗普政府和國會在未來幾天或幾周的行動。事關的遠不止是香港。