港版國安法｜台灣民眾黨提案修訂《港澳條例》　庇護受政治迫害者

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。 在台灣，由台北市長柯文哲創立的「民眾黨」，在立法院提案修訂《港澳條例》第18條，明確訂定庇護受政治迫害者辦法。

張其祿（左）促盡快處理修訂《港澳條例》。（資料圖片／中央社）

民眾黨團副總召張其祿昨日（23日）表示，民眾黨「關心且介入」香港議題，民眾黨願意成為香港的後盾，相信其他在野黨也不會忽視香港。

由於台灣立法院本會期到5月底休會，若未排審《港澳條例》，便要等到下會期重新處理。張其祿說，香港危機「迫在眉睫」，港人是在「跟時間賽跑」，呼籲召委陳玉珍能在下周排審《港澳條例》，這樣還有機會在6月的臨時會「拚一下」。

《港澳條例》第18條原為「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」民眾黨團提案修正成「香港或澳門居民，因戰爭而導致流離失所者、種族、宗教、性別或性傾向、屬特定社會團體或持特定政治意見，離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受香港或澳門之保護或因該恐懼而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。」即當中加入「有充分正當理由恐懼受迫害」而申請庇護的部分。